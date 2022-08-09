Даниил Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как воспринимает то, что ему приходится выступать под нейтральным флагом. Напомним, ATP и WTA разрешают российским и белорусским игрокам принимать участие в турнирах, но только в нейтральном статусе.
«Беспокоит ли это? Нет, если честно, не сильно, потому что для меня важно играть в теннис. Мне очень нравится моя работа. Да, речь идёт о следовании правилам.
В какой-то момент появилось чёткое правило: мы должны играть под нейтральным флагом. Я по-прежнему Даниил Медведев. Я по-прежнему хочу выигрывать большие титулы, выигрывать большие матчи, маленькие матчи. Ничего не меняется», — приводит слова Медведева The West Australian.
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