Навратилова: Винус и Серена говорили, что не будут играть после 25. Но они всё ещё тут

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась о спортивном долголетии сестёр Винус и Серены Уильямс. 42-летняя Винус и 40-летняя Серена, которые в общей сложности завоевали 30 титулов ТБШ в одиночном разряде, продолжают выступать в турнирах WTA.

«Как я оставалась в спорте? Я люблю эту игру. Вот что заставляет игроков выступать снова и снова. Заставляет играть дольше, чем думалось.

В частности, вот как Винус и Серена. Я помню, как они говорили, что не будут играть после 25 лет или что-то в этом роде. Но они всё ещё здесь», — приводит слова Мартины Навратиловой пресс-служба WTA.

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