Алькарас — о «Большой тройке»: не думаю, что я или другие игроки сможем повторить это

Четвёртая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил на вопрос, считает ли он, что его поколение повторит достижение «Большой тройки».



«Нет, я так не думаю. Это не недостаток уверенности в моих способностях или способностях моих товарищей по команде, но я не думаю, что я или другие молодые игроки сможем повторить то, что они сделали. Мы говорим о невозможной кампании».



Также он ответил на вопрос о предстоящем US Open.



«В Нью-Йорке я хочу сделать то, чего не смог сделать на других турнирах «Большого шлема», пройти в четвертьфинал. У меня нет предпочтений по поводу того, какой из титулов выиграть первым», — приводит слова Алькараса Tennishead.



Напомним, у «Большой тройки», состоящей из Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, 63 титула «Большого шлема».