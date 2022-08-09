Алькарас — о «Большой тройке»: не думаю, что я или другие игроки сможем повторить это

Четвёртая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил на вопрос, считает ли он, что его поколение повторит достижение «Большой тройки».
«Нет, я так не думаю. Это не недостаток уверенности в моих способностях или способностях моих товарищей по команде, но я не думаю, что я или другие молодые игроки сможем повторить то, что они сделали. Мы говорим о невозможной кампании».
Также он ответил на вопрос о предстоящем US Open.
«В Нью-Йорке я хочу сделать то, чего не смог сделать на других турнирах «Большого шлема», пройти в четвертьфинал. У меня нет предпочтений по поводу того, какой из титулов выиграть первым», — приводит слова Алькараса Tennishead.
Напомним, у «Большой тройки», состоящей из Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, 63 титула «Большого шлема».
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