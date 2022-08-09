Энди Роддик высказался о грядущем возвращении Роджера Федерера, не играющего больше года

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик рассказал, что думает о предстоящем возвращении 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. 41-летний швейцарец не выходил на корт с Уимблдона-2021, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

«Я не думаю, что мы увидим, как Роджер возвращается и борется за победы в семи пятисетовых матчах — это нужно, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Я очень надеюсь, что он уйдёт на своих условиях. В настоящее время он планирует сыграть в двух турнирах до конца этого года: на Кубке Лэйвера, а затем в Базеле, который является для него родным турниром.

Думаю, мы лучше будем понимать ситуацию, когда увидим его на тех турнирах, где не будет большой физической нагрузки на тело: в помещении, в трёхсетовых матчах, без необходимости подстраиваться под условия. Я не слишком оптимистичен насчёт следующего года — со временем не поспоришь, — поэтому я не думаю, что он станет лучше, когда вернётся. Он и до травмы не был фаворитом на «Шлемах» [в последнее время].

Но я знаю Роджера. Он не хочет, чтобы его последним сетом было поражение со счётом 0:6 на Уимблдоне. Я рад, что он запланировал реабилитацию, долгий процесс, чтобы выходить на корт на своих условиях. Как минимум это он определённо заслужил», — приводит слова Роддика Daily Express, ссылаясь на подкаст NBC.

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