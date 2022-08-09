Серена Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего US Open

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что планирует уйти из спорта после того, как ещё раз сыграет на US Open. В эссе для Vogue она рассказала, что хочет во второй раз стать мамой.



«Поверьте, я бы ни за что не хотела выбирать между теннисом и семьей. Не думаю, что это справедливо. Если бы я была парнем, я бы не писала это, потому что играла бы и выигрывала, пока моя жена занималась расширением семьи. Не поймите меня неправильно: мне нравится быть женщиной и я наслаждалась каждой секундой, когда была беременна Олимпией. В это месяце мне исполняется 41 год, и нужно что-то менять. Мне никогда не нравилось слово «пенсия». Оно кажется мне несвоевременным. Возможно, лучшее слово, чтобы описать, на пороге чего я сейчас, — это эволюция. Я здесь, чтобы сказать, что перехожу от тенниса к другим важным для меня вещам.

В прошлом году мы с Алексисом пытались завести ещё одного ребенка, и недавно мы получили некоторую информацию от моего врача, которая успокоила меня и заставила почувствовать, что, когда мы будем готовы, мы сможем пополнить нашу семью. Я определённо не хочу снова забеременеть как спортсменка. Мне нужно быть двумя ногами в теннисе или двумя ногами вне его. К сожалению, я не была готова выиграть Уимблдон в этом году и не знаю, буду ли готова победить в Нью-Йорке. Но я собираюсь попытаться. И предварительные турниры будут классными. Я ужасно умею прощаться, хуже некуда. Но, пожалуйста, знайте, что я благодарна вам больше, чем вообще смогу выразить словами. Вы привели меня к стольким победам и стольким трофеям. И я буду скучать по вам и по той девушке, которая играла в теннис», — написала Уильямс.



Напомним, последний раз Серена побеждала на «Больших Шлемах» на Australian Open — 2017. Тогда она была на втором месяце беременности.