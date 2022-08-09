Четвертьфиналист Уимблдона-2022 признал, что решение лишить турнир очков было справедливым

13-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц раскритиковал Уимблдон за бан российских и белорусских игроков. На турнире Фритц дошёл до четвертьфинала, в котором в упорной борьбе проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Если бы я набрал на Уимблдоне очки, то сейчас был бы в топ-10. Это бы имело огромное значение для меня, но, отбросив субъективизм, должен сказать, что это отстой. Я бы хотел, чтобы сыграть смогли все. Мне бы хотелось, чтобы очки на Уимблдоне были, но если некоторым игрокам не разрешили играть, то не думаю, что начислять очки другим было бы справедливо.

Несправедливо, что некоторые не смогли сыграть в нейтральном статусе. Ситуация на Украине не имеет к ним никакого отношения. Их не должны были отстранять от турнира», — приводит слова Фритца Sportskeeda.