Видео: Серена Уильямс забавно комментирует свои самые известные наряды
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Модное издание Vogue выпустило видео, на котором 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс комментирует свои образы разных лет.
Ранее в собственной колонке Vogue Серена призналась, что готовится завершить профессиональную карьеру после выступления на US Open – 2022.
Видео доступно на YouTube-канале Vogue.
В данный момент 40-летняя Серена принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Титулованная американка успешно преодолела первый круг соревнований, обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).
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