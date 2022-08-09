Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Серена Уильямс забавно комментирует свои самые известные наряды

Видео: Серена Уильямс забавно комментирует свои самые известные наряды
Комментарии

Модное издание Vogue выпустило видео, на котором 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс комментирует свои образы разных лет.

Ранее в собственной колонке Vogue Серена призналась, что готовится завершить профессиональную карьеру после выступления на US Open – 2022.

Видео доступно на YouTube-канале Vogue.

В данный момент 40-летняя Серена принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Титулованная американка успешно преодолела первый круг соревнований, обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).

От «Шлема» в Америке у Серены трагичные воспоминания. Зачем легенда возвращается вновь? От «Шлема» в Америке у Серены трагичные воспоминания. Зачем легенда возвращается вновь?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022