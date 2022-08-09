Маттео Берреттини потерпел неожиданное поражение на старте «Мастерса» в Монреале

Финалист Уимблдона-2021, 14-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини потерпел неожиданное поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В матче первого круга Берреттини (11) проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Берреттини четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Карреньо-Бусты четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Отметим, что Берреттини допустил 23 невынужденные ошибки.

Следующим соперником испанца станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, Q) — Хольгер Руне (Дания).

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.