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Маттео Берреттини потерпел неожиданное поражение на старте «Мастерса» в Монреале

Маттео Берреттини потерпел неожиданное поражение на старте «Мастерса» в Монреале
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Финалист Уимблдона-2021, 14-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини потерпел неожиданное поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В матче первого круга Берреттини (11) проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Берреттини четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Карреньо-Бусты четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Отметим, что Берреттини допустил 23 невынужденные ошибки.

Следующим соперником испанца станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, Q) — Хольгер Руне (Дания).

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Монреаль. 1-й круг
09 августа 2022, вторник. 19:25 МСК
Пабло Карреньо-Буста
23
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Маттео Берреттини
14
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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