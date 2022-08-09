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Кудерметова в упорной борьбе проиграла Томлянович в первом круге турнира в Торонто

Кудерметова в упорной борьбе проиграла Томлянович в первом круге турнира в Торонто
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18-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче первого круга Кудерметова в упорной борьбе уступила 72-й ракетке мира австралийке Айле Томлянович (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (3:7). Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Томлянович пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Следующей соперницей Томлянович станет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (1).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Торонто. 1-й круг
09 августа 2022, вторник. 19:35 МСК
Вероника Кудерметова
18
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 3
6 		2 7 7
         
Айла Томлянович
72
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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