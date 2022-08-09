Кудерметова в упорной борьбе проиграла Томлянович в первом круге турнира в Торонто
Поделиться
18-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
В матче первого круга Кудерметова в упорной борьбе уступила 72-й ракетке мира австралийке Айле Томлянович (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (3:7). Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Томлянович пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Следующей соперницей Томлянович станет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (1).
Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
22:49
-
21:53
-
21:29
-
21:13
-
20:49
-
20:11
-
19:30
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
18:09
-
17:57
-
17:37
-
16:38
-
16:21
-
15:26
-
14:15
-
12:26
-
12:13
-
12:07
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:20
-
09:39
-
09:33
-
09:32
-
09:18
-
08:48
-
08:32
-
08:26
-
08:19
-
07:39
-
01:51
- 8 августа 2022
-
23:50
Партнерский контент