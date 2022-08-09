Роджер Федерер сыграл с юниором, который 5 лет назад попросил его не уходить из тенниса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер спустя пять лет встретился с юным игроком Изяном Ахмадом по прозвищу «Зизу».
«Зизу» прославился после пресс-конференции на US Open. Пятилетний мальчик обратился к Федереру с нестандартным предложением.
«Вы можете выступать ещё восемь-девять лет, чтобы я сыграл с вами, когда стану профессионалом?» — спросил Зизу, что вызвало общее умиление. Роджер посмеялся, но пообещал выполнить просьбу.
Видео доступно на YouTube-канале Barilla
Долгожданная встреча Ахмада с кумиром прошла в рамках рекламного ролика спонсора Федерера – пасты Barilla. В этом году Зизу приехал тренироваться в Цюрих (Швейцария) вместе со своим тренером. По сюжету шеф-повар ресторана, в котором они обедают, представляется поклонницей Зизу, мальчик при этом не понимает, что происходит. Федерер параллельно наблюдает за происходящим. «Волнуюсь за него», — признается Роджер. После ресторана мальчик перемещается на корт, где толпа детей с плакатами встречает его овациями. Далее появляется сам Федерер, приятно шокируя мальчика. После этого Зизу и Федерер проводят матч.
- 9 августа 2022
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