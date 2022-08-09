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Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится на старте «Мастерса» в Монреале

Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится на старте «Мастерса» в Монреале
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв узнал соперника, с которым сыграет на старте турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), который продлится до 14 августа.

Рублёв посеян под пятым номером и во втором раунде сразится с британцем Даниэлем Эвансом. В первом круге Эванс со счётом 6:2, 1:6, 6:0 обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Эванс семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Краиновича семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

Монреаль. 1-й круг
09 августа 2022, вторник. 21:35 МСК
Филип Краинович
47
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 0
6 		1 6
         
Даниэль Эванс
39
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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