Циципас — о том. что не играл месяц: хотел обрести равновесие, конкуренция сводит с ума

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал то, впервые выступит с вылета с Уимблдона. Циципас готовится к старту на «Мастерсе» в Монреале (Канада), его первым соперником станет британец Джек Дрэйпер.

«Именно это мне и было нужно. Я вернулся домой к семье, к друзьям и прекрасно провёл время. В мире нет ничего лучше, чем вернуться домой и почувствовать связь с местом, где ты вырос. И мне там очень понравилось. Я отлично провёл время, зарядился энергией и хорошо отдохнул после долгих месяцев в туре.

Теннис требует большой самоотдачи и постоянных тренировок. У нас не так много дней, когда можно не думать о теннисе, а для меня иногда важно отключиться, сконцентрироваться на других вещах. Теннис каждый день занимает почти все мои мысли. Большое напряжение, сильный стресс, высокая конкуренция, мой соревновательный настрой проявляется каждый день. Мне нужно было снова почувствовать себя человеком и обрести равновесие. Конкуренция иногда сводит с ума», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.