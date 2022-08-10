Ник Кирьос высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Монреале

37-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча второго круга «Мастерса» в Монреале, в котором его соперником станет лидер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев.
«Медведев — крутой игрок. У него такой необычный стиль, он прекрасный соперник, он просто зверь. Очень интересно, на каком я уровне в сравнении с ним.
Я рад, что дал всем то, чего они хотели: матч Кирьос — Медведев во втором круге. Конечно, будет непросто. Физически и ментально я не так свеж, как мне хотелось бы. Но и он выступает после недели с титулом в Лос-Кабосе. Надеюсь, что и он немного уставший.
Но я намерен сделать всё как надо. Отдохну, позанимаюсь с физиотерапевтом, обеспечу себе наилучший шанс. Выйду и постараюсь сыграть как можно лучше. Не так уж плохо, если ты проигрываешь Медведеву. Многие в мире ему проигрывают», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
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