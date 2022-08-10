Саккари переиграла Стивенс во 2-м круге турнира в Торонто
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В Торонто (Канада) на стадионе «Авива Сентер» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в рамках которого сошлись 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (4-й номер рейтинга) и 29-летняя американка Стивен Сименс (59-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Саккари – 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.
На счету греческий теннисистки девять подач навылет, одна двойная ошибка и четыре из 13 (31%) реализованных брейк-пойнта. У Стивенс – ни одного эйса, три двойные ошибки и два из двух (100%) реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Торонто соперницей Саккари станет победительница пары Аманда Анисимова – Каролина Плишкова.
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