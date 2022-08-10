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Каролина Возняцки обратилась к Серене Уильямс

Каролина Возняцки обратилась к Серене Уильямс
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Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки обратилась к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема», экс-лидеру рейтинга WTA, американке Серене Уильямс. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

«Я люблю тебя и так горжусь тобой», — написала Возняцки в комментариях к посту Серены в социальных сетях.

Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге. Она проиграла представительнице Франции Армони Тан.

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