Даниил Медведев — Ник Кирьос: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Монреале
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Сегодня, 10 августа, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет матч второго круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада). Соперником российского теннисиста будет представитель Австралии Ник Кирьос, занимающий 37-е место в рейтинге ATP. Матч Медведев — Кирьос начнётся не ранее 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ник Кирьос на «Мастерсе» в Монреале.
Напомним, Даниил Медведев был освобождён от матчей первого круга в Монреале. Что касается Ника Кирьоса, то он обыграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:4.
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