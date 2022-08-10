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Даниил Медведев: сейчас я очень уверен в себе

Даниил Медведев: сейчас я очень уверен в себе
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от предстоящего «Мастерса» в Монреале (Канада).

«Сейчас я очень уверен в себе. Я приехал в Лос-Кабос, чтобы снова проверить свои силы на хардовом корте, так как в последнее время я играл только на грунтовом или травяном покрытии, которое совершенно другое. Очень хорошо вернуться на хардовые корты и сразиться с лучшими игроками в мире, узнать, насколько я хорош на их фоне. Я уверен в своих силах и чувствую себя хорошо в преддверии следующих турниров», – приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, первым соперником Медведева по турниру в Монреале станет австралиец Ник Кирьос. Матч пройдёт сегодня и начнётся не ранее 20:00 мск.

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