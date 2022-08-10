18-летняя Кори Гауфф: Серена Уильямс — величайшая в истории. Это не мнение, это факт

Финалистка «Ролан Гаррос» 2022 года американка Кори Гауфф поделилась мнением о 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс.

«Она величайшая в истории. И это не подлежит обсуждению. Это моё мнение. Но я не думаю, что это мнение, — это факт. Серена для меня величайшая в истории. Величайшая из всех величайших. Другой такой Серены больше никогда не будет.

Не думаю, что найдётся кто-то, кто сможет сделать то, что сделала она, учитывая все невзгоды, с которыми ей пришлось столкнуться. Не думаю, что найдётся другой игрок, который сделает это», — приводит слова Гауфф Eurosport.

Напомним, ранее 40-летняя Уильямс объявила, что решила уйти из тенниса после US Open 2022 года, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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