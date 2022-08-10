Даниил Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Новака Джоковича в финале US Open

Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал о подготовке к матчам с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. По словам Медведева, он обыграл Джоковича в финале US Open 2021 года за счёт лучшей подготовки.
«В своё время я по-разному готовился к матчам с Джоковичем. Подготовка к играм с ним зависит от многих вещей – в том числе от конкретного дня и матча.
Самый простой пример – мой матч с Новаком в финале Australian Open (в финале турнира 2021 года Медведев проиграл Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. – Прим. «Чемпионата»). Тогда я выиграл 21 матч подряд и был полностью уверен в своих силах. Я не могу сказать, что плохо подготовился к игре, потому что делал то же самое, что и обычно. Но в итоге Новак легко победил меня. После матча я подумал: «Как такое возможно? Я ведь хорошо себя чувствовал. Я что-то упустил».
Как мне кажется, перед финалом US Open 2021 года уже я был готов на 100% лучше, чем Новак. Я не говорю, что победил поэтому, но я был лучше подготовлен.
Ты не можешь готовиться с такой интенсивностью к каждому матчу. В таком случае ты будешь очень истощён уже к третьему кругу. И всё же относиться серьёзно нужно к каждому матчу. Все игроки – хорошие игроки. Конечно, подготовка зависит от того, с кем ты играешь, финал это или нет. Но я стараюсь подготовиться к каждому матчу на 100%», – приводит слова Медведева Tennis Head.
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