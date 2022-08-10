Эмма Радукану высказалась о доминировании Серены Уильямс в женском теннисе

Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британка Эмма Радукану рассказала, что думает о доминировании в женском теннисе Серены Уильямс, которая 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема». Больше только у австралийки Маргарет Корт, которая в середине XX века 24 раза выигрывала мэйджоры.
«Она определённо изменила игру. Доминировать так… Нет никого, кто доминировал бы так, как она. Она действительно изменила многое в этом отношении.
У неё невероятная карьера, она много чего достигла. Спортивное долголетие — это то, к чему стремятся многие, в том числе и я», — приводит слова Радукану Eurosport.
Напомним, ранее 40-летняя Уильямс объявила, что решила уйти из тенниса после US Open 2022 года, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
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