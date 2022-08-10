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Ник Кирьос: я знаю, что теперь сыграю с Медведевым. И это паршиво

Ник Кирьос: я знаю, что теперь сыграю с Медведевым. И это паршиво
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37-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча второго круга «Мастерса» в Монреале, в котором его соперником станет лидер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев.

«Я знаю, что теперь у меня в соперниках Медведев. И это паршиво. Мне кажется, что сейчас я против почти любого игрока чувствовал бы себя очень уверенно. Очевидно, я и в матчах с ним уверенно себя чувствую. Но все мы знаем, на что он способен.

Конечно, это будет хороший матч. Я немного устал, но постараюсь навязать ему борьбу», — приводит слова Кирьоса Tennis 365, ссылаясь на Tennis Channel.

Матч Медведев — Кирьос состоится сегодня, 10 августа, и начнётся не ранее 20:00 мск.

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