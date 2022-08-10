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Теннисисты Мартин и Эрнандес дисквалифицированы за допинг

Теннисисты Мартин и Эрнандес дисквалифицированы за допинг
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Словацкий теннисист Андрей Мартин и чилиец Фелипе Эрнандес отстранены от выступления из-за допинговых нарушений, сообщает Inside the Games.

Мартин сдал положительный результат на турнире серии «челленджер» в Братиславе в июне, когда он занимал 191-е место мирового рейтинга. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заявило, что игрока уведомили о нарушении 22 июля. С этого момента словак был отстранён.

Фелипе Эрнандесу запретили играть из-за положительного теста на анаболический стероид нандролон. Проба была взята в Эквадоре.

Отмечается, что у игроков есть возможность запросить пробу B для повторного исследования, а пока они не могут посещать теннисные турниры. Андрей Мартин поднимался на 93-ю строчку рейтинга ATP, а Эрнандес занимал 1179-е место.

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