Кирьос: Медведев такой неортодоксальный игрок. Мне нравится наблюдать за ним на корте

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос тепло отозвался о первой ракетке мира россиянине Данииле Медведеве в преддверии их очной встречи на «Мастерсе» в Монреале (Канада).

«Часть меня готова принять этот вызов, но другая знает, что это будет совсем не просто. Медведев чертовски хороший игрок, невероятно наблюдать за его игрой. Он играет так далеко за линией, у него в арсенале есть сумасшедшие удары, которых мы никогда не видели. Он делает всё по-своему, он неортодоксальный. Мне нравится смотреть, как он играет, он выглядит таким сумасшедшим, я не видел такого никогда раньше.

Я люблю людей, которые просто играют так, как хотят. Он чувствует себя комфортно в своей собственной шкуре, надеюсь, вы увидите два контрастных игровых стиля. Я не собираюсь менять свою игру: буду мощно подавать, играть по-крупному и пытаться диктовать свои правила. Обычно это срабатывает», — приводит слова Кирьоса Daily Express.