Билли Джин Кинг отреагировала на решение Серены Уильямс завершить карьеру

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг отреагировала на новость о том, что 23-кратная победительница мэйджоров американка Серена Уильямс планирует завершить карьеру после выступления на US Open – 2022. Турнир пройдёт с 29 августа по 10 сентября. 40-летняя Серена шесть раз выигрывала соревнования в Нью-Йорке.

«Когда Серена уйдёт из тенниса, она сделает это как величайший игрок этого вида спорта. После карьеры, которая вдохновила новое поколение игроков и болельщиков, она всегда останется известной как чемпионка, которая побеждала на корте и благодаря этому подняла авторитет этого вида спорта», — приводит слова легендарной теннисистки The Guardian.