Билли Джин Кинг отреагировала на решение Серены Уильямс завершить карьеру
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг отреагировала на новость о том, что 23-кратная победительница мэйджоров американка Серена Уильямс планирует завершить карьеру после выступления на US Open – 2022. Турнир пройдёт с 29 августа по 10 сентября. 40-летняя Серена шесть раз выигрывала соревнования в Нью-Йорке.
«Когда Серена уйдёт из тенниса, она сделает это как величайший игрок этого вида спорта. После карьеры, которая вдохновила новое поколение игроков и болельщиков, она всегда останется известной как чемпионка, которая побеждала на корте и благодаря этому подняла авторитет этого вида спорта», — приводит слова легендарной теннисистки The Guardian.
Комментарии
- 10 августа 2022
-
17:59
-
17:31
-
17:00
-
16:07
-
16:01
-
15:52
-
14:01
-
13:41
-
12:43
-
11:27
-
11:25
-
11:01
-
10:49
-
10:33
-
10:18
-
10:11
-
09:41
-
08:28
-
08:20
-
08:16
-
08:09
-
08:03
-
07:47
-
07:26
-
07:22
-
06:49
-
06:44
-
04:42
-
03:34
-
01:19
-
00:53
-
00:31
-
00:20
- 9 августа 2022
-
23:43
-
23:37
Партнерский контент