Гаэль Монфис: не могу дождаться рождения дочки, надеюсь, я буду крутым папочкой

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис высказался о том, что осенью они с женой, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной впервые станут родителями.
Ранее Монфис вернулся в тур после трёхмесячного перерыва. Это произошло в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Монфис (17) обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.
«Я очень взволнован, нас ждёт новая жизнь. Я не могу дождаться, когда у меня родится девочка, надеюсь, я буду крутым папочкой. Это произойдёт через пару недель. Так что сейчас мне нужно просто сосредоточиться и выигрывать матчи, а потом готовиться к октябрю.
Я провёл прекрасные три месяца со своей женой, это было нелегко, потому что в Европе стояла очень жаркая погода. Мне это даётся непросто. Я был там с ней, мы хорошо проводили время. Она заставила меня забыть о туре.
Через пару лет у нас будут дети и всё такое. Мне правда понравилось проводить время с женой. Порой нелегко возвращаться в тур, но я всё ещё люблю теннис, и думаю, у меня есть ещё пара лет, чтобы наслаждаться им. Но нелегко было покидать дом спустя столько времени», — приводит слова Монфиса Sportskeeda со ссылкой на Tennis Channel.
- 10 августа 2022
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