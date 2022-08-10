Надаль, Свёнтек, Алькарас, Азаренко сыграют на турнире в поддержку Украины перед US Open

Федерация тенниса США (USTA) раскрыла состав участников выставочного турнира, 100% прибыли с которого пойдёт на гуманитарную помощь Украине. Мероприятие состоится на кортах US Open 24 августа, в День независимости Украины.
Список участников:
Рафаэль Надаль (Испания)
Ига Свёнтек (Польша)
Карлос Алькарас (Испания)
Лейла Фернандес (Канада)
Тейлор Фритц (США)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Джессика Пегула (США)
Маттео Берреттини (Италия)
Виктория Азаренко (Беларусь).
Теннисисты проведут несколько матчей как в одиночном, так и в парном разрядах в вечернюю сессию на стадионе Луи Армстронга.
Организаторы отметили, что благодаря турниру они планируют собрать $ 2 млн. Билеты будут стоить от $ 25 до 50. Инициативу также поддержит своим присутствием семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой.
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