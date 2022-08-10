Надаль, Свёнтек, Алькарас, Азаренко сыграют на турнире в поддержку Украины перед US Open

Федерация тенниса США (USTA) раскрыла состав участников выставочного турнира, 100% прибыли с которого пойдёт на гуманитарную помощь Украине. Мероприятие состоится на кортах US Open 24 августа, в День независимости Украины.

Список участников:

Рафаэль Надаль (Испания)

Ига Свёнтек (Польша)

Карлос Алькарас (Испания)

Лейла Фернандес (Канада)

Тейлор Фритц (США)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Джессика Пегула (США)

Маттео Берреттини (Италия)

Виктория Азаренко (Беларусь).

Теннисисты проведут несколько матчей как в одиночном, так и в парном разрядах в вечернюю сессию на стадионе Луи Армстронга.

Организаторы отметили, что благодаря турниру они планируют собрать $ 2 млн. Билеты будут стоить от $ 25 до 50. Инициативу также поддержит своим присутствием семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой.