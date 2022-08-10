Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина завершила выступление на турнире в Торонто во 2-м круге

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче второго круга Рыбакина уступила финалистке «Ролан Гаррос» — 2022, 18-летней американке Кори Гауфф (10) со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7). Встреча продлилась 2 часа 51 минуту. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Гауфф четыре эйса, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За путёвку в четвертьфинал Гауфф сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 6) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.