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Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина завершила выступление на турнире в Торонто во 2-м круге

Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина завершила выступление на турнире в Торонто во 2-м круге
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Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче второго круга Рыбакина уступила финалистке «Ролан Гаррос» — 2022, 18-летней американке Кори Гауфф (10) со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7). Встреча продлилась 2 часа 51 минуту. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Гауфф четыре эйса, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За путёвку в четвертьфинал Гауфф сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 6) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2022, среда. 18:15 МСК
Елена Рыбакина
27
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 10 6 3
6 		6 8 7 7
         
Кори Гауфф
11
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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