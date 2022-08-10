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Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала разгромную победу на старте турнира в Торонто

Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала разгромную победу на старте турнира в Торонто
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Чемпионка двух «Ролан Гаррос», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала убедительную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче второго круга Свёнтек (1) разгромила представительницу Австралии Айлу Томлянович (Q) со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 5 минут. Свёнтек три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Томлянович ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Лейла Фернандес (Канада, 13) –Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2022, среда. 20:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Айла Томлянович
72
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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