Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала разгромную победу на старте турнира в Торонто

Чемпионка двух «Ролан Гаррос», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала убедительную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
В матче второго круга Свёнтек (1) разгромила представительницу Австралии Айлу Томлянович (Q) со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 5 минут. Свёнтек три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Томлянович ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Лейла Фернандес (Канада, 13) –Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.
- 10 августа 2022
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