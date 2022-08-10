Карлос Алькарас не сможет обогнать Даниила Медведева в рейтинге ATP до конца US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанец Карлос Алькарас не сможет сдвинуть россиянина Даниила Медведева с первого места в рейтинге ATP минимум до конца US Open – 2022, где Медведеву защищать титул.

Алькарас лишил себя шанса побороться за звание первой ракетки мира после сенсационного поражения на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). В стартовом для себя матче второй сеяный Алькарас в упорной борьбе проиграл 34-й ракетке мира представителю США Томми Полу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 3:6.

После поражения Карлоса единственным теннисистом, кто может лишить Медведева статуса первой ракетки мира до начала US Open — 2022, становится 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. Для этого ему нужно выиграть грядущий «Мастерс» в Цинциннати (США), при этом Даниил должен набрать за Монреаль и Цинциннати меньше 110 очков.