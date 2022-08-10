Бадоса снялась с матча с Путинцевой на турнире в Торонто, проиграв первый сет

Третья ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В стартовом для себя матче Бадоса (4) встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Паула проиграла первый сет со счётом 5:7, вышла на второй, уступила первый гейм и снялась с матча. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Бадоса два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету Путинцевой два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в четвертьфинал престижных соревнований Путинцева сразится с американкой Элисон Риске.

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.