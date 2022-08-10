Карен Хачанов крупно проиграл Марину Чиличу во втором круге «Мастерса» в Монреале

28-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).
В матче второго раунда Хачанов потерпел разгромное поражение от чемпиона US Open – 2014 хорвата Марина Чилича (13) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Хачанов два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Чилича пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником 33-летнего Чилича станет американец Томми Пол, неожиданно выбивший из сетки второго сеяна испанца Карлоса Алькараса.
Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.
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