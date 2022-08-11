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Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто, где сразится с Кори Гауфф

Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто, где сразится с Кори Гауфф
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Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В стартовом для себя матче Соболенко (6) обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем раунде Соболенко сразится с 18-летней американкой Кори Гауфф (10).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2022, среда. 22:00 МСК
Арина Соболенко
6
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Сара Соррибес-Тормо
41
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
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