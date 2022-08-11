Кирьос — о победе над Медведевым: я не из тех, кто заглядывает в рейтинг, выходя на матч

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во второй круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу Кирьоса.

«Это наша четвёртая встреча в туре, и в прошлом я добивался успеха в матчах с ним (Ник повёл 3-1 по личным встречам с Медведевым. – Прим. «Чемпионата»). Он тоже обыгрывал меня. По моим ощущениям, мы хорошо знаем друг друга. Я не из тех игроков, которые, выходя на матч, заглядывают в рейтинг или что-то в этом роде. Для меня важно только то, с кем я играю и каким мячом.

Сегодня перед мной стояла чёткая цель относительно того, как я должен играть: много серв-энд-воллей, много агрессивной игры на задней линии. Я действовал лучше, чем он, вот и всё. Он забрал первый сет, чувствую, что у меня были возможности зацепить и его. Надеюсь, я и дальше буду продолжать в том же духе», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.