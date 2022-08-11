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Циципас уступил Дрэйперу на старте «Мастерса» в Монреале

Циципас уступил Дрэйперу на старте «Мастерса» в Монреале
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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В стартовом для себя матче греческий теннисист проиграл британцу Джеку Дрэйперу (82-е место в рейтинге ATP) со счётом 5:7, 6:7 (4). Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Циципас 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Дрэйпера 5 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем поединке представитель Великобритании сразится с французом Гаэлем Монфисом.

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, который уже выбыл с нынешнего розыгрыша турнира.

Монреаль. 2-й круг
11 августа 2022, четверг. 05:40 МСК
Джек Дрэйпер
82
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 4  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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