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Даниил Медведев высказался об игре Ника Кирьоса после поражения в первом матче в Монреале

Даниил Медведев высказался об игре Ника Кирьоса после поражения в первом матче в Монреале
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре 37-го номера рейтинга ATP австралийца Ника Кирьоса, после того как проиграл ему в матче второго круга «Мастерса» в Монреале. Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, проиграл Кирьосу во втором круге со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

«Он был силён. Он хорошо играл. Он честно победил меня, если можно так выразиться», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

В ближайшее время Медведеву предстоит защищать 2000 очков, заработанные за победу на Открытом чемпионате США 2021 года. US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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