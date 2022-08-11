Даниил Медведев назвал теннисистов, которые могут выиграть US Open

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал игроков, которые, по его мнению, способны выиграть Открытый чемпионат США. US Open, действующим чемпионом которого является Медведев, пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Помимо себя, Даниил выделил таких теннисистов, как Ник Кирьос, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Зверев может пропустить турнир из-за травмы, а Джокович — из-за нежелания прививаться.

«Надеюсь хорошо сыграть в Цинциннати. Надеюсь хорошо сыграть на US Open. Когда я говорю «хорошо», то имею в виду, что постараюсь стать победителем.

Но есть такие парни, как Ник, Карлос, которые проиграли сегодня, но могут выиграть в Цинциннати, на US Open. Стефанос. Может быть, Саша вернётся на US Open. Рафа, Новак — мы не знаем, что происходит. Много сильных парней», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Новак Джокович делает успехи в капоэйре: