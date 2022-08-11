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Даниил Медведев назвал теннисистов, которые могут выиграть US Open

Даниил Медведев назвал теннисистов, которые могут выиграть US Open
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал игроков, которые, по его мнению, способны выиграть Открытый чемпионат США. US Open, действующим чемпионом которого является Медведев, пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Помимо себя, Даниил выделил таких теннисистов, как Ник Кирьос, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Зверев может пропустить турнир из-за травмы, а Джокович — из-за нежелания прививаться.

«Надеюсь хорошо сыграть в Цинциннати. Надеюсь хорошо сыграть на US Open. Когда я говорю «хорошо», то имею в виду, что постараюсь стать победителем.

Но есть такие парни, как Ник, Карлос, которые проиграли сегодня, но могут выиграть в Цинциннати, на US Open. Стефанос. Может быть, Саша вернётся на US Open. Рафа, Новак — мы не знаем, что происходит. Много сильных парней», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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