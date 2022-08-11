Белинда Бенчич обратилась к Серене Уильямс, победив её на турнире в Торонто
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12-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обратилась к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс. В ночь с 10 на 11 августа мск Бенчич обыграла Уильямс во втором круге турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) со счётом 6:2, 6:4.
«Величайшая в истории. Мне так повезло, что у меня была возможность много раз выходить на корт вместе с тобой», — написала Белинда в своих социальных сетях, обращаясь к Серене.
Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что уйдёт из спорта после Открытого чемпионата США. US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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