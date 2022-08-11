«Такое было впервые». Карлос Алькарас объяснил сенсационное поражение в Монреале

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанец Карлос Алькарас объяснил, почему проиграл в матче второго круга «Мастерса» в Монреале. Алькарас, освобождённый от матчей первого раунда, во втором круге неожиданно проиграл американцу Томми Полу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 3:6.

По словам Алькараса, он впервые не справился с давлением.

«Это был первый случай, когда я не смог справиться с давлением… Я обязан быть готов справляться с таким давлением в подобные моменты. Надо научиться, как контролировать это!» — написал Карлос в своих социальных сетях.

Следующим соперником Томми Пола станет представитель Хорватии Марин Чилич, который обыграл россиянина Карена Хачанова.

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