Анна Дмитриева объяснила поражение Медведева от Кирьоса в 1-м матче «Мастерса» в Монреале

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева объяснила, почему, по её мнению, первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл 37-му номеру рейтинга ATP Нику Кирьосу в первом для себя матче на «Мастерсе» в Монреале. Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, проиграл Кирьосу во втором круге со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.
«Даниил в третьем сете просто не выдержал напряжения от Кирьоса. До счёта 2:1 третьего сета игра была абсолютно равная, но после Даниил не взял ни одного гейма.
С чем это связано? Наверно, ему не хватило нужного количества напряжённых матчей, чтобы выдержать такое напряжение. Предыдущий турнир он правильно выбрал, потому что играл впервые после перерыва и нельзя было опускаться сразу в гущу событий, а серьёзных соперников там не было.
А в Монреале Медведев играл фактически без пауз, начал турнир сразу со второго круга и сразу встретился с самым неприятным соперником, с которым можно было встретиться. Поэтому было видно это напряжение, с которым, к сожалению, Даниил не справился», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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