Янчук: поражение Медведева от Кирьоса — рабочий момент. Даниил не должен выигрывать всё

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал то, что первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл 37-му номеру рейтинга ATP Нику Кирьосу в первом для себя матче на «Мастерсе» в Монреале. Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, проиграл Кирьосу во втором круге со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

«Поражение от Кирьоса — это рабочий момент, промежуточный результат. Ничего страшного я не вижу, ведь это спорт. Подготовиться к US Open, который будет для Даниила самым главным стартом в этому году, пику своей формы, время ещё есть.

За оставшиеся недели он будет добирать как раз форму, чтобы на её пике подойти к главному американскому турниру. После этого матча нужно просто сделать какие-то выводы, где-то улучшить свою игру и идти дальше.

Если Медведев первый номер, это не значит, что он должен выигрывать все подряд матчи, потому что есть конкуренция, и она очень плотная», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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