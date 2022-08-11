Шамиль Тарпищев объяснил неудачные результаты Андрея Рублёва и Карена Хачанова

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступления восьмой ракетки мира Андрея Рублёва и 28-го номера рейтинга ATP Карена Хачанова. Оба теннисиста потерпели поражения во втором круге «Мастерса» в Монреале.

«Рублёв играет на свою восьмёрку, Хачанов — на тридцатку. Карен не находится в яме, его уровень игры соответствует рейтингу. Для того чтобы расти, ему надо набирать технико-тактические варианты, но это даётся ему с трудом.

Что касается Рублёва, то ему надо иметь всегда план «Б», но он играет только в свой теннис, который не приносит успеха. Над этим ребята работают. Так и формируются сотни: кто-то в топ-50 попал, но 49-м стать не может. Что Даня [Медведев], что Рублёв потихоньку прибавляют, а не уходят назад. То же самое можно сказать про Карена: у него был спад, не хватало где-то функционалки, но сейчас у него с ней всё в порядке. Надеюсь, что Карен ещё вполне может претендовать на топ-10», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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