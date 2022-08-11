В ФТР прокомментировали поражение Медведева от Кирьоса в 1-м матче «Мастерса» в Монреале

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал то, что первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл 37-му номеру рейтинга ATP Нику Кирьосу в первом для себя матче на «Мастерсе» в Монреале. Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, проиграл Кирьосу во втором круге со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

«Никто не играет на пределе все матчи. Вчера был день, когда Ник играл на максимум: отлично подавал, остро и косо, агрессивно, всё получалось. У Даниила был явно не лучший его день. Часто бывает, когда соперник показывает лучшую игру, а ты не до конца идеальную. Побеждает тот, кто играет в свой лучший теннис.

Кирьос — один из самых не полностью показавших свой потенциал игроков. Проиграв первый сет, он не начал нервничать, не поддался эмоциям, которые у него часто бывают, когда проигрывает.

Даниил хорошо сыграл турнир в Мексике, а тут попал на не совсем удачный жребий. Кирьос — сильный соперник, его место в рейтинге не отражает его настоящую силу. Даниил не выпадал из своей формы, просто проиграл один матч сильному сопернику», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Новак Джокович делает успехи в капоэйре: