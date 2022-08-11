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В Монреале не осталось игроков, побеждавших в турнирах серии «Мастерс» более одного раза

В Монреале не осталось игроков, побеждавших в турнирах серии «Мастерс» более одного раза
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Во втором круге турнира «Мастерс» в Монреале вылетели первые три сеяных теннисиста – россиянин Даниил Медведев был побеждён Ником Кирьосом, представитель Испании Карлос Алькарас проиграл американцу Томми Полу, а грек Стефанос Циципас не смог обыграть британца Джека Дрэйпера.

Таким образом, на текущем «Мастерсе» не осталось игроков, которые выигрывали турнир серии более одного раза. Из участников третьего круга победителями соревнований серии становились только хорват Марин Чилич (Цинциннати – 2016), поляк Хуберт Хуркач (Майами – 2021), британец Кэмерон Норри (Индиан-Уэллс – 2021) и американец Тейлор Фритц (Индиан-Уэллс – 2022).

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