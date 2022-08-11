Эмма Радукану высказалась по поводу негативных комментариев в свой адрес

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану ответила на негативные комментарии, которые она получает в социальных сетях.

«Что бы я ни делала, я чувствую, что будет критика. Независимо от того, что вы делаете, даже когда вы делаете что-то правильно, кто-то подойдёт и раскритикует вас.

Люди всегда найдут, за что на тебя напасть, поэтому я стараюсь не тратить слишком много времени на социальные сети. Я предпочитаю думать о тех людях, которые действительно поддерживают игроков», – приводит слова теннисистки Tennis World USA.

Десятая ракетка мира не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). 9 августа в матче первого круга Радукану уступила действующей чемпионке соревнований, итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:7 (0:7), 2:6.