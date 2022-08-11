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«Ужасно». Андрей Чесноков — об отсутствии российских теннисистов на Кубке Лэйвера

«Ужасно». Андрей Чесноков — об отсутствии российских теннисистов на Кубке Лэйвера
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Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал то, что российских теннисистов не будет на Кубке Лэйвера в Лондоне, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Состав сборной Европы полностью сформирован. За команду выступят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. В 2021 году за сборную Европы выступили Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«То, что наших теннисистов не позвали, — это ужасно, что тут ещё сказать. Но там будет играть Федерер, он вернётся на корт.

Ужасно, что из-за того, что политики не могут договориться, страдают спортсмены, музыканты, простые люди. Так не должно быть, политика не должна вмешиваться в спорт», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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