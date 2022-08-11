Макинрой: Серена Уильямс — икона. Она на уровне с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом
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Бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джон Макинрой заявил, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс входит в число величайших спортсменов в истории мирового спорта и находится на одном уровне с баскетболистами Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом, а также игроком в американский футбол Томом Брэди.
«Уильямс может делать всё что захочет. Она — икона. Серена находится на одном уровне с Майклом Джорданом, Леброном Джеймсом и Томом Брэди. Она является величайшей спортсменкой всех времён в истории любого вида спорта — неважно, мужского или женского», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.
Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.
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