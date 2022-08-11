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Кафельников высказался о поражениях Медведева, Циципаса и Алькараса на старте «Мастерса»

Кафельников высказался о поражениях Медведева, Циципаса и Алькараса на старте «Мастерса»
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Бывшая первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил поражения в стартовых матчах на «Мастерсе» в Монреале первых трёх сеяных теннисистов – россиянина Даниила Медведева, испанца Карлоса Алькараса и грека Стефаноса Циципаса.

Впервые за 23 года (Индиан-Уэллс, 1999) на турнире серии «Мастерс» тройка лучших игроков, которая была определена исходя из посева, потерпела поражение в своих первых встречах.

«Сложно оценить пока — разовое это явление или подобное будет и дальше. Никто не знает, как долго ещё будут играть на высоком уровне те же Медведев, Алькарас, Циципас, Рууд. К тому же Джокович и Надаль ещё играют. Но в мужском теннисе уплотняется конкуренция — это точно», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

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