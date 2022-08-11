Рублёв в матче с Эвансом не сдержал эмоций, ударив ракеткой по банану

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв не сумел сдержать эмоции во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Он уступил 39-й ракетке мира британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 4:6.

После двух ошибок на брейк-пойнте в первом гейме Рублёв ударил себя ракеткой. Также россиянин не сумел себя сдержать после ещё одной потери подачи в первом сете. Счёт после этого стал 4:3 в пользу Эванса. Рублёв несколько раз ударил кулаком по ракетке, в результате чего на костяшках остались ссадины.

Также во время одного из всплесков эмоций Андрей ударил ракеткой по банану. Эти фрагменты попали в трансляцию матча.

Отметим, что на этой же стадии соревнований завершили выступление другие российские теннисисты — Даниил Медведев и Карен Хачанов.