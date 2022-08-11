Супруга Барака Обамы обратилась к Серене Уильямс с трогательным посланием

Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, обратилась к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс с трогательным посланием. Ранее легендарная теннисистка объявила о намерении уйти из спорта после предстоящего Открытого чемпионата США.

«Серена, спасибо тебе за всё. Ты сделала многое, чтобы разрушить барьеры и оставаться всегда позитивным лучиком света в этом мире. Мы все видели, как ты носишь венец величия с таким спокойствием, изяществом и честностью. Мы можем только стремиться к этому.

Для меня многое значило следить за твоим путём развития как спортсмена, матери, бизнесвумен. Желаю тебе всего наилучшего, когда настанет переход к следующей главе жизни. И, пожалуйста, знай — я всегда буду поддерживать тебя!» — приводит слова Обамы Tennis-infinity.