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Александр Зверев не исключил, что сможет выступить на US Open

Александр Зверев не исключил, что сможет выступить на US Open
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, который продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной на «Ролан Гаррос», не исключил, что сможет выступить на заключительном в сезоне-2022 турнире «Большого шлема» — US Open.

«Возможно, смогу сказать, что готов. Это сложно. С каждым днём становится всё лучше. Поэтому я пока не хочу говорить, что не буду играть на Открытом чемпионате США. Конечно, я всё равно попытаюсь попасть на US Open. Хотя это будет очень непросто», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем Зверев неудачно упал и повредил связки. Корт он покинул в инвалидном кресле. В 2020 году Зверев был финалистом Открытого чемпионата США, но в борьбе за титул в пяти сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. В финале Олимпийских игр – 2020 Зверев обыграл серба Новака Джоковича.

Открытый чемпионат США по теннису стартует 29 августа.

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