Александр Зверев не исключил, что сможет выступить на US Open

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, который продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной на «Ролан Гаррос», не исключил, что сможет выступить на заключительном в сезоне-2022 турнире «Большого шлема» — US Open.

«Возможно, смогу сказать, что готов. Это сложно. С каждым днём становится всё лучше. Поэтому я пока не хочу говорить, что не буду играть на Открытом чемпионате США. Конечно, я всё равно попытаюсь попасть на US Open. Хотя это будет очень непросто», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем Зверев неудачно упал и повредил связки. Корт он покинул в инвалидном кресле. В 2020 году Зверев был финалистом Открытого чемпионата США, но в борьбе за титул в пяти сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. В финале Олимпийских игр – 2020 Зверев обыграл серба Новака Джоковича.

Открытый чемпионат США по теннису стартует 29 августа.